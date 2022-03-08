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Алиев про родителей в России: Сейчас я не общаюсь с ними. Они не верят мне
Бывший игрок "Динамо" рассказал об отношениях с семьей в условиях войны
Александр Алиев, бывший футболист "Динамо Киев" в программе "Денисов Time" рассказал, как изменились отношения с семьей, живущей в России, после начала войны.
"Я не буду обманывать, я скажу честно. Поначалу я общался с родителями. Сейчас я с ними не общаюсь. Они у себя по телевизору видят все другое: что у нас здесь фашисты, нацисты, мародеры... Да, мародерство есть, но мы с этим боремся.
Я им объяснял, говорил, что был под пулями. Я не испугался и продолжаю защищать эту страну дальше. Мои родители мне не верят. И мне досадно от этого", – рассказал Александр.
Напомним, что бывший полузащитник к 37 годам поиграл за украинские, российские и казахские клубы, завершив карьеру в 2021. В данный момент Александр защищает страну как член территориальной обороны Киева.
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