Алиев про родителей в России: Сейчас я не общаюсь с ними. Они не верят мне

Александр Алиев, бывший футболист "Динамо Киев" в программе "Денисов Time" рассказал, как изменились отношения с семьей, живущей в России, после начала войны.

"Я не буду обманывать, я скажу честно. Поначалу я общался с родителями. Сейчас я с ними не общаюсь. Они у себя по телевизору видят все другое: что у нас здесь фашисты, нацисты, мародеры... Да, мародерство есть, но мы с этим боремся.

Я им объяснял, говорил, что был под пулями. Я не испугался и продолжаю защищать эту страну дальше. Мои родители мне не верят. И мне досадно от этого", – рассказал Александр.

Напомним, что бывший полузащитник к 37 годам поиграл за украинские, российские и казахские клубы, завершив карьеру в 2021. В данный момент Александр защищает страну как член территориальной обороны Киева.