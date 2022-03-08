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Алиев про родителей в России: Сейчас я не общаюсь с ними. Они не верят мне

Премьер-лига
(5 голосов)

Бывший игрок "Динамо" рассказал об отношениях с семьей в условиях войны

Алиев про родителей в России: Сейчас я не общаюсь с ними. Они не верят мне

Новина українською

Александр Алиев, бывший футболист "Динамо Киев" в программе "Денисов Time" рассказал, как изменились отношения с семьей, живущей в России, после начала войны.

"Я не буду обманывать, я скажу честно. Поначалу я общался с родителями. Сейчас я с ними не общаюсь. Они у себя по телевизору видят все другое: что у нас здесь фашисты, нацисты, мародеры... Да, мародерство есть, но мы с этим боремся.

Я им объяснял, говорил, что был под пулями. Я не испугался и продолжаю защищать эту страну дальше. Мои родители мне не верят. И мне досадно от этого", – рассказал Александр.

Напомним, что бывший полузащитник к 37 годам поиграл за украинские, российские и казахские клубы, завершив карьеру в 2021. В данный момент Александр защищает страну как член территориальной обороны Киева.

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В статье: Александр Алиев Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
news.obozrevatel.com

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Комментарии (6)
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Dr. House (Поділля)
08.03.2022 в 21:48
Гаденыш превратился в Лебедя
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+4
0
Scheral88 (Wesseling, Rheinl)
08.03.2022 в 21:44
А миля сидит в бункере
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2022 в 21:27
Саша, покажи родителям видео, как эти выродки расстреливают из БТРа "Ланос" с людьми...
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+5
0
avatar
Полiccя (Житомир)
08.03.2022 в 21:24
впервые в жизни я зауважал Алиева
Ответить
+9
0
JudgeDredd (Киев)
08.03.2022 в 21:10
Респект Алієву! Війна швидко розкриває людей, і Олександр показав себе Людиною з великої літери.
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+8
-2
Черноморчик (Одесса )
08.03.2022 в 21:33
Извини мимо нажал
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+2
0

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