Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Благодаря ФИФА. Кендзера перейдет в бывший клуб на правах аренды
До конца этого сезона, конечно же
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера в ближайшее время может продолжить карьеру на родине.
27-летний футболист из-за войны в Украине решил вернуться в польский "Лех", из которого в 2017 году перешел в стан киевского клуба.
Ожидалось, что Томаш будет только тренироваться и поддерживать свою форму. Но из-за решения ФИФА о приостановке контрактов легионеров УПЛ, поляк может перейти в "Лех" на правах свободного агента, правда только до конца сезона.
Согласно данным Sport.tvp, все формальные вопросы уже решены и совсем скоро об этом объявят официально.
В текущем сезоне Кендзера сыграл 22 матча за киевское"Динамо" во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Контракт защитника с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.
Популярное сейчас
- Бавария – Зальцбург 7:1. Хет-трик Левандовского – видео голов и обзор матча
- Пропагандист в шоке. Соловьев назвал войну войной и боится гибели россии
- России засчитали техническое поражение в стыковом матче на ЧМ с Польшей
- Козловский - про Тимощука: Не так страшны московские вши, как украинские гниды
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО