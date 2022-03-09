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Благодаря ФИФА. Кендзера перейдет в бывший клуб на правах аренды

Премьер-лига
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До конца этого сезона, конечно же

Благодаря ФИФА. Кендзера перейдет в бывший клуб на правах аренды

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера в ближайшее время может продолжить карьеру на родине.

27-летний футболист из-за войны в Украине решил вернуться в польский "Лех", из которого в 2017 году перешел в стан киевского клуба.

Ожидалось, что Томаш будет только тренироваться и поддерживать свою форму. Но из-за решения ФИФА о приостановке контрактов легионеров УПЛ, поляк может перейти в "Лех" на правах свободного агента, правда только до конца сезона.

Согласно данным Sport.tvp, все формальные вопросы уже решены и совсем скоро об этом объявят официально.

В текущем сезоне Кендзера сыграл 22 матча за киевское"Динамо" во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Контракт защитника с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра
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Источник:
sport.tvp.pl

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