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Нерес отказался переходить в бразильский клуб
Новичок "Шахтера" продолжает думать о своем будущем
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский "Сан-Паулу" заинтересован в услугах вингера "Шахтера" Давида Нереса, пишет Goal.com.
При этом, сам 25-летний бразилец не готов возвращаться на родину и желает остаться в Европе по двум причинам. Во-первых, на Старом континенте его привлекает более высокий уровень футбола. Во-вторых, больше здесь и заработок. Вингер беспокоится и о собственном заработке, ожидая получить в Европе более заманчивое предложение.
"Горняки", в свою очередь, дали понять игроку, что не против отпустить до завершения войны. Отметим, что Нерес перебрался в стан донецкого клуба в январе этого года из "Аякса" за 12 миллионов евро.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
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