Нерес отказался переходить в бразильский клуб

Бразильский "Сан-Паулу" заинтересован в услугах вингера "Шахтера" Давида Нереса, пишет Goal.com.

При этом, сам 25-летний бразилец не готов возвращаться на родину и желает остаться в Европе по двум причинам. Во-первых, на Старом континенте его привлекает более высокий уровень футбола. Во-вторых, больше здесь и заработок. Вингер беспокоится и о собственном заработке, ожидая получить в Европе более заманчивое предложение.

"Горняки", в свою очередь, дали понять игроку, что не против отпустить до завершения войны. Отметим, что Нерес перебрался в стан донецкого клуба в январе этого года из "Аякса" за 12 миллионов евро.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.