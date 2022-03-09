Хавбек Шахтера попал в список интересов итальянского топ-клуба

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Шахтера" Маркосу Антонио. Об этом сообщает узнаваемый ресурс Tuttosport.

"Старая синьора" ищет футболиста, который мог бы заменить травмированного Вестона Маккенни, выбывшего до конца сезона. Поэтому "Ювентус" готов взять в аренду или купить Антонио.

К слову, сам 21-летний Маркос ранее заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где российские оккупанты развязали войну.

Напомним, что "Шахтер" купил бразильца в январе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Контракт Антонио с "горняками" действует до лета 2025 года.