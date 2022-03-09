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Хавбек Шахтера попал в список интересов итальянского топ-клуба
Ранее он заявлял о нежелании возвращаться в Украину
Фото: ФК Шахтер Донецк
Туринский "Ювентус" проявляет интерес к центральному полузащитнику "Шахтера" Маркосу Антонио. Об этом сообщает узнаваемый ресурс Tuttosport.
"Старая синьора" ищет футболиста, который мог бы заменить травмированного Вестона Маккенни, выбывшего до конца сезона. Поэтому "Ювентус" готов взять в аренду или купить Антонио.
К слову, сам 21-летний Маркос ранее заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где российские оккупанты развязали войну.
Напомним, что "Шахтер" купил бразильца в январе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Контракт Антонио с "горняками" действует до лета 2025 года.
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