Карас: Никто не думал, что в 21 веке может быть такое варварское нападение

Ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмиль Карас находится в Яссах, где поселились близкие игроков киевлян, выполняя функции переводчика и помощника.

Карас все еще вздрагивает при слове война и произнося название некоторых городов, в которые он недавно ездил на матче, но сейчас они практически стерты с лица земли.

— Как вы себя чувствуете в данный момент?

— Это сложная ситуация для всех нас, это ужасно. Семьи уехавших игроков, дети, супруги, родители приехали в Румынию с помощью всех, особенно с помощью господина Луческу. Мэр города Яссы также посетил нас в субботу. Мы все надеемся, что ситуация разрешится, потому что большие проблемы не здесь, а в Украине.

— Киевское "Динамо" было на сборах в Анталии. Почему вы не остались там? Вы бы не застали войну в Украине.

— Напряженность была все время, но мы никогда не думали, что будет война. Если бы мы знали, то остались бы в Турции, но кто мог знать? Никто не думал, что в 21 веке может быть такое варварское нападение. У них была своя политическая напряженность, потом русские начали бомбить украинские военные базы. Но в итоге начали бомбить людей. Харьков, Чернигов — разрушенные города. Это гуманитарная и экологическая катастрофа! Атомные электростанции в опасности, русские применяют оружие против мирных жителей Украины.

— Как вы остались в Яссах? Почему не поехали в Бухарест?

— Мы прошли через Молдову и прибыли в Яссы. Когда семьям футболистов удалось выехать, они выбрали тот же маршрут, въехали в Румынию через таможню Скулень. Была идея поехать в Бухарест, но дорога была уже слишком длинной. Женщины и дети путешествовали по Молдове только по второстепенным дорогам, в двух автобусах, в которых находились и совсем маленькие дети двух-трехмесячного возраста. Были еще собаки и кошки.

Когда они прибыли в Яссы, я не мог предложить им еще 400 километров до Бухареста. У нас в отеле хорошо, хозяин тоже сделал нам солидную скидку, потому что никто не знает, сколько продлится эта война. Здесь живут люди с разным финансовым положением, и некоторым из них нужно дозировать оставшиеся деньги, чтобы позволить себе остаться.

Наши друзья продолжают привозить беженцев из Украины. Наш капитан Сидорчук уехал в Бухарест. У него трое детей, а жена беременна четвертым.

— Вы знаете, где игроки "Динамо" и чем они занимаются?

— В основном да, но надо быть осторожным в общении с ними, чтобы за ними не следили. Нам лучше не говорить о том, где находятся наши игроки. Мы надеемся вернуться в футбол, но на данный момент мы не можем строить планы.

— Мирча Луческу собирался остаться в Киеве. Его заявление было неожиданным.

— У Мирчи огромный опыт и сила характера. Он прошел через многое. Если у самолета турбулентность, он пишет, читает или смотрит матч. Мы вместе пережили похожую ситуацию, когда он тренировал "Шахтер", а русские оккупировали Донбасс.

— У вас есть планы на ближайшее время?

— Мы живем изо дня в день. Я тоже не могу составить план на сегодняшний вечер. Много проблем с детьми, с женами игроков. Скорая помощь забрала ребенка и отвезла в больницу. Наше будущее зависит от того, что сейчас происходит в Украине. Обидно за человеческие жизни и обидно за инфраструктуру страны.

Украина уже наполовину разрушена. Невероятно поведение русских, которые не могут или не хотят понимать, что происходит в Украине.

— Может быть, они не могут понять, так как СМИ полностью контролируются или подвергаются цензуре.

— Это правда, у них осталось всего несколько телеканалов, у них нет даже доступа к интернету. Я не говорю обо всех, но большинство россиян понятия не имеют, в каком мире они живут! Они говорят: "Это хорошо для нас, мы живем своей жизнью".

— Игроки получат статус свободных агентов?

— Идут дискуссии о будущем, сейчас идет война и никто не может знать, будут ли трансферы.

— Как долго может продлиться война?

— Кто знает, как далеко зайдут русские? Мне очень тяжело смотреть в глаза женам и матерям, которые спрашивают меня: "Где мальчики? Украинцы возлагали большие надежды на то, что обыграют в плей-офф Шотландию и попадут на чемпионат мира. Около 14 наших футболистов находятся в сборной. Эти игроки настоящее сокровище Украины.

Мы хотим вернуться к нормальной жизни, хотя представить такое очень сложно. Главное закончить войну, а потом из руин построить страну. Дети здесь плачут. Стараемся привозить побольше друзей из Украины, но таможня затруднена, дороги разбомблены, даже не знаешь, куда ехать. Любой нормальный человек понимает, что происходит в Украине, не видят ситуации только те, кто бомбит.

— Вы были в Киеве в первые два дня войны. Вы чувствовали себя в опасности тогда?

— Пока мы были в Киеве, город не бомбили, но было слышно, как над нами пролетали самолеты, вертолеты, ракеты. Это было чувство незащищенности, угрозы. Русские заявили, что ракеты будут нацелены точно на военные базы. Однако, как можно чувствовать себя в безопасности, когда видишь, как гибнут мирные жители, невинные люди.

— Вы считаете, что Молдова тоже в опасности? Она тоже не член НАТО.

— Никто не думал, что на Украину нападут. Теперь вы знаете, чего русские хотят дальше? Я не знаю, чего они хотят. Знают, Путин и его окружение, - рассказал Карас.