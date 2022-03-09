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Переход защитника Динамо в польский клуб неожиданно сорвался

Премьер-лига
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У футболиста в приоритете предложения из более сильных чемпионатов

Переход защитника Динамо в польский клуб неожиданно сорвался

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Журналист польского издания Weszło Дамиан Смик заявил, что переход защитника "Динамо" Томаша Кендзеры в аренду в "Лех" не состоится.

У 27-летнего футболиста есть ряд привлекательных предложений от клубов из лучших лиг, нежели польская. О каких конкретно чемпионатах идет речь – не уточняется. Поэтому приоритетом поляка является более сильный чемпионат.

В текущем сезоне Кендзера сыграл 22 матча за киевское"Динамо" во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Контракт защитника с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра
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