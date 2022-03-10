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Экс-игрок сборной россии готов защищать с оружием украинский Херсон
Владимир Лебедь поддерживает Украину в войне против рф
Фото: ФК Кристалл
Бывший игрок сборной россии Владимир Лебедь заявил о готовности защищать Украину от российских оккупантов. Он родился в Херсоне, где и начинал заниматься футболом, но большую часть своей карьеры провел в российском чемпионате. Играл за "ЦСКА" и "Зенит". В Украине выступал за именитые Днепр и Черноморец.
В 90-х принял российское гражданство и сыграл четыре матча за олимпийскую и один за национальную сборную России.
– В вашем городе антироссийские митинги – одни из самых массовых.
– Я участвовал в них. Позавчера, вчера и сегодня – собрания проходят ежедневно. Наверное, половина жителей города в облгосадминистрацию пришла и продемонстрировала, что Херсон – украинский.
– Лично ваше мировоззрение изменилось за эти дни?
– Ни я, ни кто-либо другой не ожидал такого. Думаю, даже те, с кем я играл в России, не могли этого предвидеть. Неужели люди хотят войны? Любой адекватный и благоразумный человек будет точно делать все, чтобы войны не было.
– Обычно футболисты отвлечены от политики. Вы, наверное, тоже раньше не придавали значения патриотизму?
– Я всегда ассоциировал Херсон с Украиной. Я родился в Украине, я – украинец. Поэтому вообще не понимаю, что сейчас происходит и не воспринимаю других точек зрения.
– Вы готовы защищать родной город и страну с оружием в руках?
– К этому все готовы, вся Украина готова и, собственно, делает это. Понимаете, люди гибнут, это уже не шутки.
– Как вы считаете, когда все это завершится?
– Прогнозов не буду давать, ведь я не военный. Только скажу, что искренне хотел бы, чтобы Украина победила. Чтобы мы свое государство отстроили и забыли как страшный сон. Если это будет возможно, – сказал Лебедь.
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