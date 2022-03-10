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Срна: Горжусь тем, что живу в Украине, что знаю этих людей. Они герои
Хорват поддерживает украинский народ в борьбе с оккупантами
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна высказался по поводу войны, которую путинские войска развязали против Украины.
"Уезжая из Украины, я увидел много тяжелых сцен на обочине, вернувших меня в 1990 год, домой в Хорватию. Дети покидают свои дома, многие семьи с вещами, упакованными в сумки. Трудные моменты. Но нужно верить, что все будет хорошо. Иного решения у нас нет.
Война хотела забрать у меня дом в 1990-м году, она забрала его у меня в 2014 году, теперь она снова хочет забрать мой дом, наш дом. Я думаю, что это уже слишком. Я покинул Донецк за три дня до того, как в 2014 году начали бомбить аэропорт. Оккупанты уже вошли в город, но я не ожидал, что что-то произойдет. Донецк является мирным местом, которое всегда принимало иностранцев, как и Украина в целом. Украинцы хорошие люди. Они никогда ни на кого не нападали. Даете им один доллар, 100, 100 000 – они удовлетворены и счастливы. Они ничего этого не заслуживают. Но, очевидно, у одного человека другое мнение, и мы сделаем все возможное, чтобы его изменить.
Когда началось вторжение, я был спокоен, хотя и боялся. Я уже проходил через это. Клуб предложил два автобуса для всех, но никто не мог вам сказать: "Да, в дороге все будет хорошо". Во второй день посольства сказали, что не могут помочь, что это опасно, что мы должны остановиться в отеле. Вот тогда ты начинаешь паниковать. В первые дни было так много новостей, некоторые из них фейки, что мне начали звонить друзья и члены семьи и говорить: "Беги оттуда". Вы находитесь под давлением и в этот момент нелегко собраться.
Чеферин и Павелко проделали огромную работу. Они показали, что они не только топ-президенты, но ведущие люди. Чеферин принял эту миссию так, будто заботился о собственной семье. На войне ты узнаешь, кто тебе друг, а кто нет. Сегодня это очень важно.
Футболисты могут помочь Украине на футбольном поле, но они ничего не знают об армии, оружии или войне. Будет лучше, если они будут волонтерами, помогать едой и запасами, используя при этом свои соцсети. Они работают с мячом, а не с оружием. Но все они сейчас вовлечены в гуманитарную акцию. Я оптимист: я верю, что все будет хорошо, что после этого мы станем сильнее, и эти клубы снова будут играть в футбол вместе. Мы все остаемся рядом. Жизнь важнее всего, и мы должны вместе сделать все возможное, чтобы остановить войну и спасти народ Украины.
Сегодня весь мир знает, что россия напала на Украину. Это не секрет. Однажды все поймут. Время сделает то, что необходимо. Я горжусь тем, что живу в Украине. Горжусь тем, что играю и работаю в Шахтере, горжусь тем, что знаю этих людей. Они герои, они победители. Мы выстоим", – сказал Срна.
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