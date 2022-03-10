Срна: Горжусь тем, что живу в Украине, что знаю этих людей. Они герои

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна высказался по поводу войны, которую путинские войска развязали против Украины.

"Уезжая из Украины, я увидел много тяжелых сцен на обочине, вернувших меня в 1990 год, домой в Хорватию. Дети покидают свои дома, многие семьи с вещами, упакованными в сумки. Трудные моменты. Но нужно верить, что все будет хорошо. Иного решения у нас нет.

Война хотела забрать у меня дом в 1990-м году, она забрала его у меня в 2014 году, теперь она снова хочет забрать мой дом, наш дом. Я думаю, что это уже слишком. Я покинул Донецк за три дня до того, как в 2014 году начали бомбить аэропорт. Оккупанты уже вошли в город, но я не ожидал, что что-то произойдет. Донецк является мирным местом, которое всегда принимало иностранцев, как и Украина в целом. Украинцы хорошие люди. Они никогда ни на кого не нападали. Даете им один доллар, 100, 100 000 – они удовлетворены и счастливы. Они ничего этого не заслуживают. Но, очевидно, у одного человека другое мнение, и мы сделаем все возможное, чтобы его изменить.

Когда началось вторжение, я был спокоен, хотя и боялся. Я уже проходил через это. Клуб предложил два автобуса для всех, но никто не мог вам сказать: "Да, в дороге все будет хорошо". Во второй день посольства сказали, что не могут помочь, что это опасно, что мы должны остановиться в отеле. Вот тогда ты начинаешь паниковать. В первые дни было так много новостей, некоторые из них фейки, что мне начали звонить друзья и члены семьи и говорить: "Беги оттуда". Вы находитесь под давлением и в этот момент нелегко собраться.