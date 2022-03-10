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"Спасите украинцев". Сидорчук отреагировал на бомбардировки Мариуполя

Премьер-лига
(3 голосов)

Орки ведут себя, как бездушные варвары

"Спасите украинцев". Сидорчук отреагировал на бомбардировки Мариуполя

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук отреагировал на авиаудар российских оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Женщины, дети и рабочие дома под завалами. Спасите украинцев. Закройте небо", – написал Сидорчук, прикрепив несколько фото.

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Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с Россией
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