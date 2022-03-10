Алана Патрика предложили клубу, за который играет экс-игрок Шахтера

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик в ближайшее время может перебраться в один из бразильских клубов.

Подписать 30-летнего бразильца предложили "Интернасьоналу", сообщает Portal do Colorado. Правда, руководство клуба пока не дало своего ответа на этот счет. К слову, за бразильский клуб сейчас выступает экс-игрок "Шахтера" Тайсон.

Также в слугах Патрика заинтересованы "Сан-Паулу", "Сантосу" и "Фламенго". Отмечается, что кроме бразильца, "Интернасьонал" интересуется Витиньо из киевского "Динамо" и Вандерсоном из "Краснодара".

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.