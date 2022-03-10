УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алана Патрика предложили клубу, за который играет экс-игрок Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алана Патрика предложили клубу, за который играет экс-игрок Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

30-летний хавбек может перебраться в Бразилию

Алана Патрика предложили клубу, за который играет экс-игрок Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик в ближайшее время может перебраться в один из бразильских клубов.

Подписать 30-летнего бразильца предложили "Интернасьоналу", сообщает Portal do Colorado. Правда, руководство клуба пока не дало своего ответа на этот счет. К слову, за бразильский клуб сейчас выступает экс-игрок "Шахтера" Тайсон.

Также в слугах Патрика заинтересованы "Сан-Паулу", "Сантосу" и "Фламенго". Отмечается, что кроме бразильца, "Интернасьонал" интересуется Витиньо из киевского "Динамо" и Вандерсоном из "Краснодара".

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Portal do Colorado

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...