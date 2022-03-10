Поворознюк: Мы так затарены оружием, что мы, бл**ь, можем год держать круговую оборону

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о готовности Петрово к военным действиям.

– Слухи, что рф вторгнется в Украину распространялись еще в 10 числах февраля. Ожидали, что будет большая война?

– Конечно, только глупый этого не чувствовал. Кто хоть чуть-чуть крутится в бизнесе и следит за событиями в мире, понимал - у этого, бл**ь, придурка путина рано или поздно отключится мозг. Именно это и произошло.

– Какой была ваша реакция после российского вторжения?

– Еще до нападения россиян мы начали готовиться к обороне. Я прекрасно понимал, что нам нужно защищаться. Многие мне говорили: "Не напрягай обстановку", а потом говорили: "Откуда ты все знал". Но предчувствие меня не подвело, мы готовились. Где были танки на ремонте, мы их забрали, где можно было спи*дить танк – мы спи*здили. Теперь зарылись в землю и готовы встречать врага!

– Какая ситуация в Кировоградской области?

– От Петрово до Кривого Рога – 43 километра. Русские были в Баштанке. Это 50-70 км от нас. Мы живем в режиме постоянного напряжения. Сирены извещают о воздушной тревоги по десять раз на день.

– Вы организатор местной самообороны?

– Именно так.

– Многие ли ваши знакомые вступили в ряды территориальной обороны и ВСУ?

– Все без исключения. Украинский народ невозможно победить! Даже те, кто ко мне относились отрицательно – все пришли и записались в тероборону. Все объединились в трудную минуту и ​​идут, с*ка на врага!

– Чем занимаются сейчас футболисты "Ингульца"?

– Все помогают армии как один. Чем они могут. Большое спасибо им за это. Звоню к ним и говорю: "Ребята, вы не лезьте, бл**ь, некуда. Ваше дело – играть в футбол. Если не справимся, тогда будем вас подключать". Мне отвечает один из игроков: "Александр Григорьевич, за таким президентом, сидеть и ничего не делать мы не можем".

В заключение хочу сказать, на сегодняшний день мы так затарены оружием, что нам, бл**ь, можно год держать круговую оборону с расчетом, если пойдут танки и авиация. Поверьте, у нас будет хорошо. С нашими героическими людьми, с таким настроением победа будет точно за нами! И все рашики пойдут на**й" за их кораблем", - подытожил президент "Ингульца".