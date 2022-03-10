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Луческу не может снять 5 миллионов долларов с украинских банков

Премьер-лига
(2 голосов)

Сейчас лимит на снятие денег - не более 500 тысяч в год

Луческу не может снять 5 миллионов долларов с украинских банков

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу по-прежнему имеет большую сумму в долларах на счетах украинских банков. По информации Cancan, речь идет о более чем 5 миллионах долларов.

Сейчас румынский наставник не может полностью обналичить эти деньги из-за вторжения рф в Украину. Украинское правительство ввело ограничения на снятие средств со счета. Лимит составляет не более 500 тысяч в год. В данный момент Луческу покинул Украины и находится в Бухаресте.

Сообщается, что впервые о проблемах румынского тренера с выводом денег из Украины заговорили еще в 2016 году, когда он уходил из донецкого "Шахтера". Президент "Динамо" Игорь Суркис пообещал решить этот вопрос, однако вторжение рф помешало этим планам.

Источник также утверждает, что по контракту в киевском клубе Мирча Луческу зарабатывает порядка 2 млн евро в год.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Cancan.ro

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
10.03.2022 в 15:27
Завжди можна перерахувати їх на рахунки ЗСУ
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