Луческу не может снять 5 миллионов долларов с украинских банков

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу по-прежнему имеет большую сумму в долларах на счетах украинских банков. По информации Cancan, речь идет о более чем 5 миллионах долларов.

Сейчас румынский наставник не может полностью обналичить эти деньги из-за вторжения рф в Украину. Украинское правительство ввело ограничения на снятие средств со счета. Лимит составляет не более 500 тысяч в год. В данный момент Луческу покинул Украины и находится в Бухаресте.

Сообщается, что впервые о проблемах румынского тренера с выводом денег из Украины заговорили еще в 2016 году, когда он уходил из донецкого "Шахтера". Президент "Динамо" Игорь Суркис пообещал решить этот вопрос, однако вторжение рф помешало этим планам.

Источник также утверждает, что по контракту в киевском клубе Мирча Луческу зарабатывает порядка 2 млн евро в год.