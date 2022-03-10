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Защитник Ворсклы стал игроком эстонской Флоры
Аренда до конца сезона
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Защитник полтавской "Ворсклы" Йонас Тамм стал игроком эстонской "Флоры". Об этом объявил эстонский клуб у себя в Инстаграмме. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
В первой части сезона Тамм сыграл за "Ворсклу" семнадцать матчей во всех турнирах, забил один гол. Ранее Тамм выступал за черниговскую "Десну". Он футболист национальной сборной Эстонии.
Напомним, что футбольные органы разрешили футболистам с чемпионата Украины без статуса "свободного агента" трудоустроиться в других командах до конца текущего сезона. Разрешение действует до седьмого апреля. Также действует упрощенная бюрократическая процедура перехода, а строки трансферного окна не имеют значения.
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