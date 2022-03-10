УПЛ призывает все европейские лиги разорвать телеконтракты с рф

Сегодня состоялась внеплановая встреча Ассоциации европейских лиг, информирует официальный сайт УПЛ. Она проводилась в режиме видео-конференции.

Ключевым вопросом повестки дня стала война в Украине. Кто участвовал в мероприятии из представителей УПЛ, пока неизвестно. По информации пресс-службы Премьер-лиги , украинская лига призвала предоставить нашему государству гуманитарную помощь, а также прекратить действующие контракты на трансляцию матчей своих чемпионатов на территории рф.

Участники встречи выразили максимальную поддержку Украине и рассмотрят пути помощи украинскому народу.

Напомним, что чемпионат Украины во всех лигах приостановлен на неопределенный срок. Последние официальные матчи проходили еще в декабре.