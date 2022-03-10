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УПЛ призывает все европейские лиги разорвать телеконтракты с рф

Премьер-лига
(1 голосов)

25 лиг, входящих в Ассоциацию европейских лиг, рассмотрят пути помощи Украине

УПЛ призывает все европейские лиги разорвать телеконтракты с рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялась внеплановая встреча Ассоциации европейских лиг, информирует официальный сайт УПЛ. Она проводилась в режиме видео-конференции.

Ключевым вопросом повестки дня стала война в Украине. Кто участвовал в мероприятии из представителей УПЛ, пока неизвестно. По информации пресс-службы Премьер-лиги, украинская лига призвала предоставить нашему государству гуманитарную помощь, а также прекратить действующие контракты на трансляцию матчей своих чемпионатов на территории рф.

Участники встречи выразили максимальную поддержку Украине и рассмотрят пути помощи украинскому народу.

Напомним, что чемпионат Украины во всех лигах приостановлен на неопределенный срок. Последние официальные матчи проходили еще в декабре.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.03.2022 в 15:57
Большинство лиг газом отравлено...
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