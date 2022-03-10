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УПЛ призывает все европейские лиги разорвать телеконтракты с рф
25 лиг, входящих в Ассоциацию европейских лиг, рассмотрят пути помощи Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялась внеплановая встреча Ассоциации европейских лиг, информирует официальный сайт УПЛ. Она проводилась в режиме видео-конференции.
Ключевым вопросом повестки дня стала война в Украине. Кто участвовал в мероприятии из представителей УПЛ, пока неизвестно. По информации пресс-службы
Участники встречи выразили максимальную поддержку Украине и рассмотрят пути помощи украинскому народу.
Напомним, что чемпионат Украины во всех лигах приостановлен на неопределенный срок. Последние официальные матчи проходили еще в декабре.
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