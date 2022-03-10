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Виталий Ким: Российским войскам за отступление угрожают расстрелом, но и наступать они не хотят

Премьер-лига
(4 голосов)

Пусть пропадут пропадом

Виталий Ким: Российским войскам за отступление угрожают расстрелом, но и наступать они не хотят

Корабелов

UA-Футбол
Новина українською

Руководитель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким рассказал, что между Херсонщиной и Николаевщиной "застряли" российские войска.

"На границе между Николаевщиной и Херсонщиной стоят российские войска, которые не могут отступить, потому что в таком случае им угрожают расстрелами. Но и нападать они не хотят. Они говорят, что их обманули, что они шли на учения и такое всякое"…

"Они по селам стоят. И ни туда, и ни сюда. И разговаривать не хотят, и уйти не могут. Я буду обращаться наверх с предложением организовать "зеленый коридор" для россиян. Для тех, кто не стрелял, не совершал преступления против мирного населения. Это не будет распространяться на артиллеристов, ракетчиков. Им или бежать, или в землю. Для других организуем горячую линию с инструкциями", - отметил Ким.

Добавим, что Николаев уже долгое время готовится к отражению врага, но оккупанты никак не могут организовать наступление на город. В последнее время обострились артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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dinamovets (Киев)
10.03.2022 в 17:32
Про артилерістів та ракетчиків він дуже влучно сказав... Всіх мочити
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