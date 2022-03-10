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Болгарский клуб хочет арендовать двух игроков Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

На кратковременной основе

Болгарский клуб хочет арендовать двух игроков Зари

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
Новина українською

Софийский "Левски" хочет воспользоваться решением УЕФА и ФИФА, которое разрешает подписывать игроков из чемпионата Украины даже во вне трансферного окна. Клуб заинтересован в услугах опорного полузащитника Ловро Цвека и нападающего Шахаба Захеди, которые выступают за луганскую "Зарю".

По информации 7sport.net, обоих игроков болгары хотят взять в аренду до окончания текущего сезона.

Напомним, что на данный момент открыто трансферное окно для дозаявок игроков из чемпионата Украины в другие клубы до завершения нынешнего сезона. Кроме того, клубы могут подписывать футболистов из чемпионата россии, которые теперь по своему желанию могут в одностороннем порядке разрывать контракты.

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В статье: Заря (Луганск) Левски (София) Шахаб Захеди Ловро Цвек
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