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Болгарский клуб хочет арендовать двух игроков Зари
На кратковременной основе
zarya-lugansk.com
Софийский "Левски" хочет воспользоваться решением УЕФА и ФИФА, которое разрешает подписывать игроков из чемпионата Украины даже во вне трансферного окна. Клуб заинтересован в услугах опорного полузащитника Ловро Цвека и нападающего Шахаба Захеди, которые выступают за луганскую
По информации 7sport.net, обоих игроков болгары хотят взять в аренду до окончания текущего сезона.
Напомним, что на данный момент открыто трансферное окно для дозаявок игроков из чемпионата Украины в другие клубы до завершения нынешнего сезона. Кроме того, клубы могут подписывать футболистов из чемпионата россии, которые теперь по своему желанию могут в одностороннем порядке разрывать контракты.
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