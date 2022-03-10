Футбол после войны. Что будет после победы Украины?

Слава Украине! Идет третья неделя войны с россией. Наша нормальная жизнь сейчас на паузе, но почему бы не заглянуть в будущее и не поговорить, что же будет с украинским футблом после войны? Приобщайтесь к обсуждению в комментариях и помогайте ВСУ!

Помочь ВСУ можно здесь.

00:00 Слава Украине! Слава ВСУ!

00:57 Что будет с УПЛ и другими чемпионатами?

9:45 Что будет со сборной Украины?

11:50 Что будет с украинскими клубами? Динамо / Шахтер / Металлист