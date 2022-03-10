Академия Пушкаша подписала нападающего Зари

Венгерская "Академия Пушкаша" усилилась нападающим "Зари" Шахабом Захеди, сообщает сайт клуба.

Сообщается, что футболист национальной команды Ирана будет выступать за "Академию" до конца сезона.

Напомним, что ФИФА приостановила действие контрактов футболистов УПЛ с их текущими клубами до конца текущего сезона. Игроки могут свободно подписывать новые соглашения с другими клубами до лета 2022 года.