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Академия Пушкаша подписала нападающего Зари
Захеди будет выступать за вторую команду Венгрии до конца сезона
Фото: twitter.com/GolBezan
Венгерская "Академия Пушкаша" усилилась нападающим "Зари" Шахабом Захеди, сообщает сайт клуба.
Сообщается, что футболист национальной команды Ирана будет выступать за "Академию" до конца сезона.
Напомним, что ФИФА приостановила действие контрактов футболистов УПЛ с их текущими клубами до конца текущего сезона. Игроки могут свободно подписывать новые соглашения с другими клубами до лета 2022 года.
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Источник:pfla.hu
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.03.2022 в 21:43
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