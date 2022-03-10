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Академия Пушкаша подписала нападающего Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Захеди будет выступать за вторую команду Венгрии до конца сезона

Академия Пушкаша подписала нападающего Зари

Фото: twitter.com/GolBezan

Новина українською

Венгерская "Академия Пушкаша" усилилась нападающим "Зари" Шахабом Захеди, сообщает сайт клуба.

Сообщается, что футболист национальной команды Ирана будет выступать за "Академию" до конца сезона.

Напомним, что ФИФА приостановила действие контрактов футболистов УПЛ с их текущими клубами до конца текущего сезона. Игроки могут свободно подписывать новые соглашения с другими клубами до лета 2022 года.

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В статье: Заря (Луганск) Академия Пушкаша (Венгрия) Шахаб Захеди
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Источник:
pfla.hu

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
10.03.2022 в 21:43
Главное чтобы наши поехали за границу и там и остались
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