Ахметов: Победой для Украины будет восстановление границ, включая Крым и Донбасс

Президент "Шахтер" Ринат Ахметов в интервью американскому Forbes рассказал о ситуации в стране и помощи украинцам.

– Что должен сделать Запад/мир, чтобы остановить путина?

– Сейчас мы видим беспрецедентное объединение западного мира. За что огромное спасибо нашим международным партнерам. Что еще они могут и должны сделать? Я думаю – все, о чем просит Украина, просит украинский народ и украинский Президент.

– Что, на ваш взгляд, было бы победой для Украины?

– Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом.

– Почему российские войска стреляют в мирных жителей, обстреливают целые жилые районы и разрушают города? К чему они стремятся?

– То, что происходит, – военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев. Этому нет ни объяснений, ни оправданий.

– Эта война выходит за пределы Украины, нацелен ли путин на Европу и США?

– путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, то никто не знает, кто будет следующим.

– Как работают ваши бизнесы в это время?

– В военное время наши бизнесы работают в военном режиме. Сейчас наша главная цель – помочь украинцам выжить и выстоять.

– Чем занимаются ваши работники? Им еще платят?

– Да, платят. Сегодня все наши бизнесы сконцентрированы на том, чтобы помогать людям. У меня в голове не укладывается, как в 2022 году может такое быть, что Мариуполь находится в полной блокаде, что люди вынуждены прятаться в цехах наших заводов. Нельзя без слез слушать и без слез говорить о том, что люди топят снег и пьют талую воду, чтобы не умереть. И что в центре Европы от обезвоживания под завалами умерла 6-летняя девочка.

– Как вы используете свои международные связи?

– СКМ – международная компания. И каждый наш сотрудник сейчас использует все свои связи и возможности, чтобы доносить нашим международным партнерам правду о том, что гибнут и страдают мирные украинцы, о том, какая трагедия происходит в нашей стране.

– Как вы помогаете Украине и украинцам?

– Мой Благотворительный фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы СКМ помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, нашу свободу и независимость. Помогают победить.

– Как вы работаете с другими бизнес-лидерами?

– Я работаю со своей компанией и со своими людьми. И я делаю все, что могу. Уверен, остальные поступают так же.



– Связываетесь ли вы с кем-нибудь из лидеров российского бизнеса? Высказывались ли какие-либо опасения по поводу поведения Путина? Кто-нибудь говорил о попытке вытеснить его?

– Нет, таких контактов и разговоров я ни с кем из представителей российского бизнеса не веду.

– Как вы помогаете Президенту Украины Владимиру Зеленскому?

– Мы помогаем, прежде всего, Украине и украинцам. Как я уже сказал: мы помогали, помогаем и будем помогать мирным людям. И мы будем помогать нашей армии и территориальной обороне остановить военную агрессию против нашей страны.

– Как вы лично сейчас живете?

– Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец, – в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой. И мы сможем начать восстанавливать нашу страну, чтобы сделать ее счастливой и процветающей. Со своей стороны я не пожалею на это ни сил, ни средств, - сказал Ахметов.