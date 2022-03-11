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Ахметов: Победой для Украины будет восстановление границ, включая Крым и Донбасс
Президент "Шахтера" высказался о вторжение рф в Украину
Фото: ФК Шахтер Донецк
Президент "Шахтер" Ринат Ахметов в интервью американскому Forbes рассказал о ситуации в стране и помощи украинцам.
– Что должен сделать Запад/мир, чтобы остановить путина?
– Сейчас мы видим беспрецедентное объединение западного мира. За что огромное спасибо нашим международным партнерам. Что еще они могут и должны сделать? Я думаю – все, о чем просит Украина, просит украинский народ и украинский Президент.
– Что, на ваш взгляд, было бы победой для Украины?
– Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом.
– Почему российские войска стреляют в мирных жителей, обстреливают целые жилые районы и разрушают города? К чему они стремятся?
– То, что происходит, – военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев. Этому нет ни объяснений, ни оправданий.
– Эта война выходит за пределы Украины, нацелен ли путин на Европу и США?
– путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, то никто не знает, кто будет следующим.
– Как работают ваши бизнесы в это время?
– В военное время наши бизнесы работают в военном режиме. Сейчас наша главная цель – помочь украинцам выжить и выстоять.
– Чем занимаются ваши работники? Им еще платят?
– Да, платят. Сегодня все наши бизнесы сконцентрированы на том, чтобы помогать людям. У меня в голове не укладывается, как в 2022 году может такое быть, что Мариуполь находится в полной блокаде, что люди вынуждены прятаться в цехах наших заводов. Нельзя без слез слушать и без слез говорить о том, что люди топят снег и пьют талую воду, чтобы не умереть. И что в центре Европы от обезвоживания под завалами умерла 6-летняя девочка.
– Как вы используете свои международные связи?
– СКМ – международная компания. И каждый наш сотрудник сейчас использует все свои связи и возможности, чтобы доносить нашим международным партнерам правду о том, что гибнут и страдают мирные украинцы, о том, какая трагедия происходит в нашей стране.
– Как вы помогаете Украине и украинцам?
– Мой Благотворительный фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы СКМ помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, нашу свободу и независимость. Помогают победить.
– Как вы работаете с другими бизнес-лидерами?
– Я работаю со своей компанией и со своими людьми. И я делаю все, что могу. Уверен, остальные поступают так же.
– Связываетесь ли вы с кем-нибудь из лидеров российского бизнеса? Высказывались ли какие-либо опасения по поводу поведения Путина? Кто-нибудь говорил о попытке вытеснить его?
– Нет, таких контактов и разговоров я ни с кем из представителей российского бизнеса не веду.
– Как вы помогаете Президенту Украины Владимиру Зеленскому?
– Мы помогаем, прежде всего, Украине и украинцам. Как я уже сказал: мы помогали, помогаем и будем помогать мирным людям. И мы будем помогать нашей армии и территориальной обороне остановить военную агрессию против нашей страны.
– Как вы лично сейчас живете?
– Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец, – в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой. И мы сможем начать восстанавливать нашу страну, чтобы сделать ее счастливой и процветающей. Со своей стороны я не пожалею на это ни сил, ни средств, - сказал Ахметов.
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