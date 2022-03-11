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Мораес может вернуться в Бразилию
Форвард "Шахтера" может достаться бразильскому клубу бесплатно
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес может вернуться в Бразилию, сообщает Globoesporte.
Согласно данным источника, 34-летний форвард ведет переговоры о переходе в "Коринтианс". Руководство бразильского клубу желает подписать Мораеса бесплатно, поскольку его контракт с горняками завершается летом, а ФИФА приостановила к июню 2022-го контракты выступающим в Украине легионерам.
Отмечается, что в услугах Жуниора заинтересованы клубы из Италии, США и Хорватии, а также некоторые другие команды из Бразилии. В то же время Globo Esporte утверждает, что "Коринтианс" наблюдает за ситуацией вокруг полузащитников донецкого клуба Майкона и Педриньо.
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