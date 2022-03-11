УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес может вернуться в Бразилию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес может вернуться в Бразилию

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Шахтера" может достаться бразильскому клубу бесплатно

Мораес может вернуться в Бразилию

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес может вернуться в Бразилию, сообщает Globoesporte.

Согласно данным источника, 34-летний форвард ведет переговоры о переходе в "Коринтианс". Руководство бразильского клубу желает подписать Мораеса бесплатно, поскольку его контракт с горняками завершается летом, а ФИФА приостановила к июню 2022-го контракты выступающим в Украине легионерам.

Отмечается, что в услугах Жуниора заинтересованы клубы из Италии, США и Хорватии, а также некоторые другие команды из Бразилии. В то же время Globo Esporte утверждает, что "Коринтианс" наблюдает за ситуацией вокруг полузащитников донецкого клуба Майкона и Педриньо.

Читайте такжеЕвропейский клуб помог эвакуировать детей из академии Шахтера

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Globo Esporte

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...