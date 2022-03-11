Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Днепра-1: У нас есть два козыря хуже ядерного взрыва
Юрий Береза готовит сюрприз для рашистов
Фото: facebook.com/jury.bereza
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что у украинской армии есть сюрприз для российских захватчиков.
"Рашисты ударили двумя ракетами по взлетной полосе в Лозоватке, нашей области... Не могут победить, потому что они не мужчины и не люди. Поэтому пытаются перед уходом на реальные переговоры нанести нам максимум финансового ущерба.
Ничего-ничего, у нас есть еще два козыря, о которых эти животные не догадываются. И козыри эти хуже ядерного взрыва. Пишите в комментариях, что это. Кто угадает, получит приз от меня – одну из заброшенных квартир в Севастополе", — написал украинец на своей странице Facebook.
Добавим, что сегодня, 11 марта утром российские войска нанесли воздушный удар по Днепру, где в целом было спокойно с начала войны. Бомбы упали вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, также попали в двухэтажную обувную фабрику, в результате чего возник пожар.
Популярное сейчас
- Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов
- Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать
- Враг нанес удар по Днепру и Луцку
- Поворознюк: Мы так затарены оружием, что мы, бл**ь, можем год держать круговую оборону
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО