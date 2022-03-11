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Президент Днепра-1: У нас есть два козыря хуже ядерного взрыва

Премьер-лига
(2 голосов)

Юрий Береза готовит сюрприз для рашистов

Президент Днепра-1: У нас есть два козыря хуже ядерного взрыва

Фото: facebook.com/jury.bereza

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что у украинской армии есть сюрприз для российских захватчиков.

"Рашисты ударили двумя ракетами по взлетной полосе в Лозоватке, нашей области... Не могут победить, потому что они не мужчины и не люди. Поэтому пытаются перед уходом на реальные переговоры нанести нам максимум финансового ущерба.

Ничего-ничего, у нас есть еще два козыря, о которых эти животные не догадываются. И козыри эти хуже ядерного взрыва. Пишите в комментариях, что это. Кто угадает, получит приз от меня – одну из заброшенных квартир в Севастополе", — написал украинец на своей странице Facebook.

Добавим, что сегодня, 11 марта утром российские войска нанесли воздушный удар по Днепру, где в целом было спокойно с начала войны. Бомбы упали вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, также попали в двухэтажную обувную фабрику, в результате чего возник пожар.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза война с Россией
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Комментарии (1)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
11.03.2022 в 11:52
Смерть рашистським окупантам!!!
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