Президент Днепра-1: У нас есть два козыря хуже ядерного взрыва

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что у украинской армии есть сюрприз для российских захватчиков.

"Рашисты ударили двумя ракетами по взлетной полосе в Лозоватке, нашей области... Не могут победить, потому что они не мужчины и не люди. Поэтому пытаются перед уходом на реальные переговоры нанести нам максимум финансового ущерба.

Ничего-ничего, у нас есть еще два козыря, о которых эти животные не догадываются. И козыри эти хуже ядерного взрыва. Пишите в комментариях, что это. Кто угадает, получит приз от меня – одну из заброшенных квартир в Севастополе", — написал украинец на своей странице Facebook.