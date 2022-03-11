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Довбик пожертвовал свою памятную футболку на аукционе в поддержку ВСУ
Красивый жест
Faisal HQ
В сложнейшее время для Украины каждый старается помочь нашим защитникам всем чем может. Кто одеждой, кто деньгами, а кто и продуктами. Не остался в стороне и нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик.
Футболист вместе с фанатским пабликом в Instagram "Zorya Londonsk" провел благотворительный аукцион. Украинец выставил ту самую футболку, в которой он забил победный гол в ворота Швеции на Евро-2020.
Лот был продан за 100 тысяч гривен. Все вырученные средства решено было отправить на нужды Вооруженных сил Украины.
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