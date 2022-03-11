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Довбик пожертвовал свою памятную футболку на аукционе в поддержку ВСУ

Премьер-лига
(1 голосов)

Красивый жест

Довбик пожертвовал свою памятную футболку на аукционе в поддержку ВСУ

Faisal HQ

Новина українською

В сложнейшее время для Украины каждый старается помочь нашим защитникам всем чем может. Кто одеждой, кто деньгами, а кто и продуктами. Не остался в стороне и нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик.

Футболист вместе с фанатским пабликом в Instagram "Zorya Londonsk" провел благотворительный аукцион. Украинец выставил ту самую футболку, в которой он забил победный гол в ворота Швеции на Евро-2020.

Лот был продан за 100 тысяч гривен. Все вырученные средства решено было отправить на нужды Вооруженных сил Украины.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
11.03.2022 в 12:00
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