Довбик пожертвовал свою памятную футболку на аукционе в поддержку ВСУ

В сложнейшее время для Украины каждый старается помочь нашим защитникам всем чем может. Кто одеждой, кто деньгами, а кто и продуктами. Не остался в стороне и нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик.

Футболист вместе с фанатским пабликом в Instagram "Zorya Londonsk" провел благотворительный аукцион. Украинец выставил ту самую футболку, в которой он забил победный гол в ворота Швеции на Евро-2020.

Лот был продан за 100 тысяч гривен. Все вырученные средства решено было отправить на нужды Вооруженных сил Украины.