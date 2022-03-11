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Игрок Десны: Пусть хоть все стадионы будут разбомблены, лишь бы больше никто не умирал
Нет ничего важнее, чем жизнь человека
Фото: ФК Десна
Голкипер "Десны" Роман Мысак прокомментировал бомбардировку стадиона имени Ю.Гагарина в Чернигове российскими оккупантами.
"Дело не в стадионе, а в том, что в течение 16 дней происходит в нашей Украине. Пусть хоть все стадионы будут разбомблены, только бы люди сохраняли свою жизнь и больше никто не умирал. Каждое утро просыпаешься в шоковом состоянии. Нет ничего важнее человеческой жизни. Это самые плохие эмоции, которые я когда-либо переживал в своей жизни. Думаю, каждый украинец испытывает это в течение последних 16 дней. Сплошной страх и боль.
Когда россия приступила к вторжению, "Десна" находилась на сборах. Если можно так сказать, мы эти сборы завершали. А дальше все разъехались: Польша, Украина… Каждый выбирал подходящий маршрут в зависимости от того, где находились его родные. Было страшно, потому что жены и дети находились в Чернигове. А мы ничем не могли помочь на расстоянии.
Практически весь день провожу за чтением новостей. Утром просыпаешься, ночью ложишься… Всеми мыслями с нашими воинами, защищающими Украину. Остается только верить в них и поддерживать. Они делают невозможное", - сказал Мысак.
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