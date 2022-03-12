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Павелко не выходит на связь с украинскими рефери, а Лучи советует обращаться к Костюченко. Тем временем, есть пострадавшие

Премьер-лига
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А обращаться к Костюченко – значит, идти в направлении русского корабля

Павелко не выходит на связь с украинскими рефери, а Лучи советует обращаться к Костюченко. Тем временем, есть пострадавшие

Фото Павла Кубанова - УАФ

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол получил информацию о беде, в которой оказались члены украинского судейского корпуса из-за войны, развязанной российским оккупантом, и бездействия непосредственного руководства. Лучано Лучи отбыл в Италию, Андрей Павелко не выходит на связь и не отвечает на сообщения. Оказавшиеся в зоне прямых боевых действий судьи остались без хоть какой-либо помощи.

"Павелко нас называл "второй сборной", а теперь от него нет ни единого сообщения. Лучано написал, что если надо, окажет помощь в Италии, а сейчас можно обращаться к Костюченко. А обращаться к Костюченко – это идти примерно туда же, куда послали "русский корабль", - на правах анонимности сказал нам человек, максимально приближенный к судейскому корпусу. Источник подтвердил информацию, которую ранее распространяли другие спортивные издания – о тяжелом ранении бывшего украинского арбитра Александра Крана. Он в реанимации. Кран работал на матчах чемпионата Украины в конце 90-х и в начале нулевых, до недавнего времени он был наблюдателем арбитража в УПЛ.

Также стало известно, что оккупанты расстреляли отца бывшего ассистента ФИФА Сергея Беккера Ивана Беккера. Собеседник сказал, что от УЕФА и ФИФА УАФ получила средства в том числе и для поддержки украинских рефери и их семей, но эти деньги не были направлены на поддержку тех, кто оказался в зоне боевых действий. По информации, нуждающейся в подтверждении (UA-Футбол работает в этом направлении), Андрей Павелко находится за границей (в Польше), отбыв туда в первые дни войны.

Инициативная группа украинских арбитров готовит открытое обращение к своему руководству с просьбой содействовать хоть какой-то помощи своим работникам, оказавшимся в зоне боевых действий.

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В статье: Андрей Павелко
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