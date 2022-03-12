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Динамо: Остановим рашизм – спасем мир
Победа будет за нами!
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" опубликовало видео с поддержкой Украины в войне против российских захватчиков.
"Война в Украине – это больше, чем просто война за нашу независимость. Это защита от новой идейной болезни, способной уничтожить весь мир. Остановим рашизм – спасем мир", – говорится на ютуб-канале "бело-синих".
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 00:34
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