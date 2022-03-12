УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо: Остановим рашизм – спасем мир
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо: Остановим рашизм – спасем мир

Премьер-лига
(1 голосов)

Победа будет за нами!

Динамо: Остановим рашизм – спасем мир

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" опубликовало видео с поддержкой Украины в войне против российских захватчиков.

"Война в Украине – это больше, чем просто война за нашу независимость. Это защита от новой идейной болезни, способной уничтожить весь мир. Остановим рашизм – спасем мир", – говорится на ютуб-канале "бело-синих".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
13.03.2022 в 00:34
Ага, як там Суркіси, на передовій? Багатьох вже зупинили чи врятували?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...