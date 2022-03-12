Динамо: Остановим рашизм – спасем мир

Киевское "Динамо" опубликовало видео с поддержкой Украины в войне против российских захватчиков.

"Война в Украине – это больше, чем просто война за нашу независимость. Это защита от новой идейной болезни, способной уничтожить весь мир. Остановим рашизм – спасем мир", – говорится на ютуб-канале "бело-синих".