Капитан Александрии вернулся в клуб из родной Латвии

Капитан "Александри" Каспарс Дубра перешел в "РФШ" из Латвии в качестве свободного агента. Клуб из Кировоградской области объявил о трансфере своего игрока и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Каспарс Дубра перешел в "Александрию" из казахстанского "Иртыша" летом 2019 года в качестве свободного агента. Ранее он также выступал за тот же "РФШ", за "БАТЭ Борисов" и польскую "Полонию".

За всю карьеру в "Александрии" Каспарс успел сыграть 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.