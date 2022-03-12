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Капитан Александрии вернулся в клуб из родной Латвии

Премьер-лига
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Каспарс Дубра покинул клуб из Кировоградской области

Капитан Александрии вернулся в клуб из родной Латвии

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Александри" Каспарс Дубра перешел в "РФШ" из Латвии в качестве свободного агента. Клуб из Кировоградской области объявил о трансфере своего игрока и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Каспарс Дубра перешел в "Александрию" из казахстанского "Иртыша" летом 2019 года в качестве свободного агента. Ранее он также выступал за тот же "РФШ", за "БАТЭ Борисов" и польскую "Полонию".

За всю карьеру в "Александрии" Каспарс успел сыграть 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: ФК Александрия Каспарс Дубра РФШ
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