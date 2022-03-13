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Ботафого ждет разрешения от ФИФА для подписания Витиньо
Клуб уже контактировал с представителями игрока
Фото: FC Dynamo Kyiv
Бразильский "Ботафого" заинтересован в подписании вингера киевского "Динамо" Витиньо. Клуб сейчас ждет официального разрешения ФИФА для того, чтобы подписать форварда.
По информации Lance.com.br, клуб уже контактировал с представителями игрока, обозначив свой интерес. Также Витиньо хочет подписать его предыдущий клуб – "Атлетико Паранаэнсе", однако стороны не могут достичь договоренности о зарплате игрока.
Витиньо перешел в "Динамо Киев" прошлым летом за шесть миллионов евро. В этом сезоне УПЛ он сыграл в 8 матчах и забил 3 гола.
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