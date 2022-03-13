Ботафого ждет разрешения от ФИФА для подписания Витиньо

Бразильский "Ботафого" заинтересован в подписании вингера киевского "Динамо" Витиньо. Клуб сейчас ждет официального разрешения ФИФА для того, чтобы подписать форварда.

По информации Lance.com.br, клуб уже контактировал с представителями игрока, обозначив свой интерес. Также Витиньо хочет подписать его предыдущий клуб – "Атлетико Паранаэнсе", однако стороны не могут достичь договоренности о зарплате игрока.

Витиньо перешел в "Динамо Киев" прошлым летом за шесть миллионов евро. В этом сезоне УПЛ он сыграл в 8 матчах и забил 3 гола.