Вербич может перейти в Легию из Динамо Киев

Форвард киевского "Динамо" Беньямин Вербич может перейти в варшавскую "Легию" в аренду до конца сезона. По информации BuckarooBanzai, польский клуб и ранее интересовался словенцем, однако "Динамо" не было заинтересовано в продаже.

????????⚽️ Tak, to prawda. Jeżeli nic się nie wyspie na ostatniej prostej, to Benjamin Verbić przejdzie do Legii.



Był już na radarze warszawskiego klubu wcześniej i sam chciał przejść, ale DK wolało go u siebie. Na ten moment zagra tylko do końca sezonu, ale nic nie jest przesądzone