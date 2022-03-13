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Вербич может перейти в Легию из Динамо Киев

Премьер-лига
(2 голосов)

Пока что до конца сезона

Вербич может перейти в Легию из Динамо Киев

Фото: FC Dynamo Kyiv

UA-Футбол
Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Беньямин Вербич может перейти в варшавскую "Легию" в аренду до конца сезона. По информации BuckarooBanzai, польский клуб и ранее интересовался словенцем, однако "Динамо" не было заинтересовано в продаже.

Как сообщается, в "Легии" Вербич будет играть на позиции под нападающим, знакомой ему по играм за "Динамо".

В этом сезоне Беньямин сыграл в 13 матчах за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. В Киев словенец переехал зимой 2018 года из "Копенгагена", и за 4 года провел 119 матчей.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Беньямин Вербич
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