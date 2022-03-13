Вербич может перейти в Легию из Динамо Киев

Форвард киевского "Динамо" Беньямин Вербич может перейти в варшавскую "Легию" в аренду до конца сезона. По информации BuckarooBanzai, польский клуб и ранее интересовался словенцем, однако "Динамо" не было заинтересовано в продаже.

????????⚽️ Tak, to prawda. Jeżeli nic się nie wyspie na ostatniej prostej, to Benjamin Verbić przejdzie do Legii.



Był już na radarze warszawskiego klubu wcześniej i sam chciał przejść, ale DK wolało go u siebie. Na ten moment zagra tylko do końca sezonu, ale nic nie jest przesądzone — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 13, 2022

Как сообщается, в "Легии" Вербич будет играть на позиции под нападающим, знакомой ему по играм за "Динамо".

В этом сезоне Беньямин сыграл в 13 матчах за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. В Киев словенец переехал зимой 2018 года из "Копенгагена", и за 4 года провел 119 матчей.