УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Миная: Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Миная: Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса

Премьер-лига
(1 голосов)

До окончания войны

Президент Миная: Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса

Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк рассказал о том что воспитанники его клуба переедут в расположение туринского "Ювентуса" на период войны в Украине.

"Они отправили за нами два автобуса. К сожалению, они боятся заезжать в Украину. Автобусы довезут детей до Венгрии. Там они пересядут в автобусы основной команды Ювентуса и направятся до Турина для дальнейшего проживания.

Клуб пригласил наших детей до окончания войны в Украине", — сказал Пересоляк.

Читайте такжеИгроки молодежной команды Шахтера будут тренироваться на базе Аталанты
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай Валерий Пересоляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...