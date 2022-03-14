Президент Миная: Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса

Президент "Миная" Валерий Пересоляк рассказал о том что воспитанники его клуба переедут в расположение туринского "Ювентуса" на период войны в Украине.

"Они отправили за нами два автобуса. К сожалению, они боятся заезжать в Украину. Автобусы довезут детей до Венгрии. Там они пересядут в автобусы основной команды Ювентуса и направятся до Турина для дальнейшего проживания.

Клуб пригласил наших детей до окончания войны в Украине", — сказал Пересоляк.