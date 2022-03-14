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Президент Миная: Наши воспитанники будут в расположении Ювентуса
До окончания войны
Президент "Миная" Валерий Пересоляк рассказал о том что воспитанники его клуба переедут в расположение туринского "Ювентуса" на период войны в Украине.
"Они отправили за нами два автобуса. К сожалению, они боятся заезжать в Украину. Автобусы довезут детей до Венгрии. Там они пересядут в автобусы основной команды Ювентуса и направятся до Турина для дальнейшего проживания.
Клуб пригласил наших детей до окончания войны в Украине", — сказал Пересоляк.
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Источник:ТК Футбол
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