Хавбек Вереса будет выступать за молдавский клуб до конца сезона

Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев присоединился к "Сфынтул Георге", сообщает пресс-служба молдавского клуба.

Аренда 24-летнего игрока будет рассчитана до лета.

Гечев перешел в ровенский "Верес" летом 2021 гола, когда перешел именно из "Сфынтул Георге". В нынешнем сезоне УПЛ он отыграл 11 матчей, результативными действиями не отличился.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.