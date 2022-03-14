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Хавбек Вереса будет выступать за молдавский клуб до конца сезона

Премьер-лига
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Согласно временному изменению регламента ФИФА

Хавбек Вереса будет выступать за молдавский клуб до конца сезона

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев присоединился к "Сфынтул Георге", сообщает пресс-служба молдавского клуба.

Аренда 24-летнего игрока будет рассчитана до лета.

Гечев перешел в ровенский "Верес" летом 2021 гола, когда перешел именно из "Сфынтул Георге". В нынешнем сезоне УПЛ он отыграл 11 матчей, результативными действиями не отличился.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

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В статье: Сфынтул Георге (Суручены) Михаил Гечев
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