Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Вереса будет выступать за молдавский клуб до конца сезона
Согласно временному изменению регламента ФИФА
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Михаил Гечев присоединился к "Сфынтул Георге", сообщает пресс-служба молдавского клуба.
Аренда 24-летнего игрока будет рассчитана до лета.
Гечев перешел в ровенский "Верес" летом 2021 гола, когда перешел именно из "Сфынтул Георге". В нынешнем сезоне УПЛ он отыграл 11 матчей, результативными действиями не отличился.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
Популярное сейчас
- Феерический балабол. Кадыров снова пригрозил Зеленскому расправой
- Ярик вам не Толик. Ракицкий еще раз поддержал Украину и осудил россию за пропаганду и войну
- Белый дом: россия попросила о военной и экономической помощи у Китая
- Экс-игрок сборной россии готов защищать с оружием украинский Херсон
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО