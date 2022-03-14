Бойко: Вам вернется вся та боль, которую мы почувствовали на себе

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко не сдерживая эмоций, обратился к российским захватчикам.

"Освободители еб***е. Вы заставляете наш народ страдать и плакать вместо того, чтобы радоваться и смеяться. Вам вернется вся та боль, которую мы почувствовали на себе. Горите в огне, изверги. Слава Украине", – написал Бойко на своей странице в Instagram.