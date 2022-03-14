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Луческу не поддержал отстранение россии от международных турниров

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Да как он может такое говорить?

Луческу не поддержал отстранение россии от международных турниров

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Мы вернулись из Турции за два дня до начала войны. Федерация прервала чемпионат на месяц, но я думаю, что восстановить его будет очень тяжело. Я уехал с иностранными игроками благодаря Чеферину, УЕФА и футбольным ассоциациям. Некоторые игроки остались в Киеве и уехали на базу. Позже я помог уехать семьям нескольких украинских футболистов.

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Игрокам, у которых больше 3 детей, удалось уехать, они должны были сделать это по закону.

Никогда не думал, что война может начаться. Украинцы и россияне жили вместе как братья. Это скорее политическая проблема. Украинцы гордятся своей культурой, это будет долгое сражение, в котором никто не выиграет, будут только потери. Страх? Нет, у меня его не было.

Для меня у спорта нет ничего общего с политическими мотивами. Спорт – это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях. Им это нужно. Я не согласен отбирать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
Gianluca Di Marzio

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Комментарии (4)
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Caballero (DC)
14.03.2022 в 14:37
сукіси те саме казали завжди
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0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
14.03.2022 в 14:26
Серйозно?! Спорт поза політикою? То чого ж ти смився в свою Румунію. Давай, їдь назад. Іди грай футбол під ракетами і градами.Політична проблема... Оце виродок. Ніколи більше не хочу його бачити в Україні
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+3
0
Kevin600 (Луцьк)
14.03.2022 в 14:38
Тут правельно сказано, заховався десь в Румунії і гавкає, думаю як би був в Україні то таких безтолкових думок не було би. Тепер дорога йому за російським кораблем.
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+2
0
Soccermen (Ростов)
14.03.2022 в 14:25
урод
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+2
0

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