Луческу не поддержал отстранение россии от международных турниров

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

"Мы вернулись из Турции за два дня до начала войны. Федерация прервала чемпионат на месяц, но я думаю, что восстановить его будет очень тяжело. Я уехал с иностранными игроками благодаря Чеферину, УЕФА и футбольным ассоциациям. Некоторые игроки остались в Киеве и уехали на базу. Позже я помог уехать семьям нескольких украинских футболистов.

Игрокам, у которых больше 3 детей, удалось уехать, они должны были сделать это по закону.

Никогда не думал, что война может начаться. Украинцы и россияне жили вместе как братья. Это скорее политическая проблема. Украинцы гордятся своей культурой, это будет долгое сражение, в котором никто не выиграет, будут только потери. Страх? Нет, у меня его не было.

Для меня у спорта нет ничего общего с политическими мотивами. Спорт – это культура, они ошибаются. Люди должны продолжать выходить на поле в спортивных соревнованиях. Им это нужно. Я не согласен отбирать у спортсменов право быть чемпионами. Спорт может только помочь", – сказал Луческу.