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"Санкции до одного места". Тренер Александрии хочет, чтобы НАТО закрыло небо

Премьер-лига
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Юрий Гура ожидает большей решительности от стран НАТО

"Санкции до одного места". Тренер Александрии хочет, чтобы НАТО закрыло небо

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура считает, что одних санкций мало для наказания россии и защиты украинцев.

– Санкции санкциями, но нас бомбят. Если бы закрыли небо, это я понимаю. Мне кажется, что это самая лучшая санкция, которая должна быть первоочередной. А потом уже с ними разбираться. У нас гибнут мирные люди, а санкции, которые они вводят в одно место.

– Гвардиола недавно раскритиковал НАТО, ЕС и США из-за слабой поддержки Украины, он прав?

– Я считаю, что да. Первое, что нужно было сделать – это закрыть небо. Нужно это все быстрее делать, чтобы уберечь людей, – сказал Гура.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
fanday

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