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"Санкции до одного места". Тренер Александрии хочет, чтобы НАТО закрыло небо
Юрий Гура ожидает большей решительности от стран НАТО
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура считает, что одних санкций мало для наказания россии и защиты украинцев.
– Санкции санкциями, но нас бомбят. Если бы закрыли небо, это я понимаю. Мне кажется, что это самая лучшая санкция, которая должна быть первоочередной. А потом уже с ними разбираться. У нас гибнут мирные люди, а санкции, которые они вводят в одно место.
– Гвардиола недавно раскритиковал НАТО, ЕС и США из-за слабой поддержки Украины, он прав?
– Я считаю, что да. Первое, что нужно было сделать – это закрыть небо. Нужно это все быстрее делать, чтобы уберечь людей, – сказал Гура.
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