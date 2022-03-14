Фартовый стадион. Шахтер на Арене Львов организовал помощь переселенцам

Донецкий "Шахтер" уже несколько дней помогает Арене Львов принимать переселенцев.

12 марта на Арену Львов прибыла первая машина с гуманитарным грузом. В развернутый непосредственно на стадионе центр доставлены матрасы, детские кровати, подушки, одеяла, микроволновые печи, обогреватели, бытовая химия и другие товары для переселенцев. Вещи закупил Шахтер совместно с компанией ДТЭК.

Также сотрудники донецкого клуба и волонтеры продолжают налаживать работу над обустройством центра, участвуют в перемещении зон регистрации, чтобы оптимизировать логистику, оборудовали непосредственно зону временного размещения людей и буферные зоны. В дневную и ночную смены работники Шахтера будут постоянно регистрировать прибывающих на стадион временных переселенцев.