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Леоненко: Мне не страшно. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами
Он объяснил, почему не ходит в бомбоубежище
Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко остался в Киеве, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину.
– У меня пол дома престарелых, поэтому я ни в метро, ни в подвалы не хожу. Остаюсь дома, думаю, оно не спасет, если будут бомбить.
– В тероборону не звали?
– Нет, я же стрелять не умею.
– А оружие есть?
– У меня есть разрешение на резиновый пистолет, но это больше от мародеров. Зачем мне это нужно, я же мирный парень. Мне лучше в футбол поиграть, и научить кого-нибудь.
Если бы мне было страшно, бегал бы в метро или бомбоубежище. У меня даже жена никуда не уходит. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами. Я вообще не волнуюсь – если оно дано, то никуда не укроешься.
– Выбьем россиян?
– Откуда я знаю, я не специалист. Пусть политики разбираются.
У меня мама в россии, спрашивает, как у нас. Говорю, что пока нормально, все живы и здоровы.
У меня реально пол дома пожилых людей, никто никуда не уехал. Ну, пол дома уехали. Я за границу не собираюсь. Скорее эта война завершилась и все начали мирно жить и играть в футбол.
– Наверное, будет еще штурм.
– Я не переживаю по этому поводу. Погибнуть тоже не боюсь, – сказал Леоненко.
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