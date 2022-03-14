Леоненко: Мне не страшно. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко остался в Киеве, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину.

– У меня пол дома престарелых, поэтому я ни в метро, ​​ни в подвалы не хожу. Остаюсь дома, думаю, оно не спасет, если будут бомбить.

– В тероборону не звали?

– Нет, я же стрелять не умею.

– А оружие есть?

– У меня есть разрешение на резиновый пистолет, но это больше от мародеров. Зачем мне это нужно, я же мирный парень. Мне лучше в футбол поиграть, и научить кого-нибудь.

Если бы мне было страшно, бегал бы в метро или бомбоубежище. У меня даже жена никуда не уходит. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами. Я вообще не волнуюсь – если оно дано, то никуда не укроешься.

– Выбьем россиян?

– Откуда я знаю, я не специалист. Пусть политики разбираются.

У меня мама в россии, спрашивает, как у нас. Говорю, что пока нормально, все живы и здоровы.

У меня реально пол дома пожилых людей, никто никуда не уехал. Ну, пол дома уехали. Я за границу не собираюсь. Скорее эта война завершилась и все начали мирно жить и играть в футбол.

– Наверное, будет еще штурм.

– Я не переживаю по этому поводу. Погибнуть тоже не боюсь, – сказал Леоненко.