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Леоненко: Мне не страшно. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами

Премьер-лига
(3 голосов)

Он объяснил, почему не ходит в бомбоубежище

Леоненко: Мне не страшно. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко остался в Киеве, несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину.

– У меня пол дома престарелых, поэтому я ни в метро, ​​ни в подвалы не хожу. Остаюсь дома, думаю, оно не спасет, если будут бомбить.

– В тероборону не звали?

– Нет, я же стрелять не умею.

– А оружие есть?

– У меня есть разрешение на резиновый пистолет, но это больше от мародеров. Зачем мне это нужно, я же мирный парень. Мне лучше в футбол поиграть, и научить кого-нибудь.

Если бы мне было страшно, бегал бы в метро или бомбоубежище. У меня даже жена никуда не уходит. Если и погибну, то со своими знаменитыми котами. Я вообще не волнуюсь – если оно дано, то никуда не укроешься.

– Выбьем россиян?

– Откуда я знаю, я не специалист. Пусть политики разбираются.

У меня мама в россии, спрашивает, как у нас. Говорю, что пока нормально, все живы и здоровы.

У меня реально пол дома пожилых людей, никто никуда не уехал. Ну, пол дома уехали. Я за границу не собираюсь. Скорее эта война завершилась и все начали мирно жить и играть в футбол.

– Наверное, будет еще штурм.

– Я не переживаю по этому поводу. Погибнуть тоже не боюсь, – сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко война с Россией
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.03.2022 в 15:53
"В тероборону не звали?" "Нет, у меня мама в россии"...
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+2
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
14.03.2022 в 15:45
Каким ты был,такииим ты и остался...
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+3
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
14.03.2022 в 15:25
Щоб Ти здох кац апсь кий ублюдок ! Знову " палiтiкi" вигуватi.... Значить в вiйнi не Ху йл о винуватий, а якiсь "палiтiкi"...Смердюча тостожопа тварина i до вiйни на Украiну батон крошив...
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+5
-1

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