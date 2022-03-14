Валенте: У Судакова есть потенциал для игры за Барсу или Сити, но сейчас он прячется в бункере

Экс-наставник молодежной команды "Шахтера" Фернандо Валенте уверен, что у воспитанника клуба, Георгия Судакова, есть потенциал играть за лучшие клубы мира, но из-за войны он вынужден прятаться в бункере.

"Судаков — 20-летний парень с огромным потенциалом, даже для того, чтобы играть за "Барселону" или "Манчестер Сити". Это был самый большой талант, который я тренировал. У нас с ним была сильная связь.

В моем мобильном телефоне я храню фото до войны, на которых он и его беременна девушка, счастливы. Недавно он прислал мне еще одно фото из бункера - он грустный, вынужден прятаться. Всякий раз, когда я вижу это снова, у меня на глаза наворачиваются слезы", - сказал Валенте.

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Напомним, что недавно Судаков подписал долгосрочный контракт с "Шахтером". Это случилось до войны. В текущем сезоне на счету полузащитника 14 матчей и пять результативных действий (4+1).