Юрий Гура: Ракицкий и Воронин? Лучше поздно, чем никогда

Наставник "Александрии" Юрий Гура выразил свое мнение об украинцах, которые до войны находились, или даже продолжают находиться в российском чемпионате. В частности, о Тимощуке, Ракицком и Воронине.

"Тимощук? Каждый кузнец своего счастья. Если он это выбрал, то... это уже его дело. Просто досадно за то, что когда-то он выступал за сборную Украины, то раскрашивал лицо желто-синим цветом, а сейчас ничего не может сказать и никак не действует. Вот это досадно.

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Можно простить Ракицкого и Воронина? Всегда нужно людей прощать. Бог простит и мы простим. Лучше поздно, чем никогда", – заявил Гура.