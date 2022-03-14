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Юрий Гура: Ракицкий и Воронин? Лучше поздно, чем никогда

Премьер-лига
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А также поделился мнением о Тимощуке

Юрий Гура: Ракицкий и Воронин? Лучше поздно, чем никогда

Фото: twitter.com/zenit_spb

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Александрии" Юрий Гура выразил свое мнение об украинцах, которые до войны находились, или даже продолжают находиться в российском чемпионате. В частности, о Тимощуке, Ракицком и Воронине.

"Тимощук? Каждый кузнец своего счастья. Если он это выбрал, то... это уже его дело. Просто досадно за то, что когда-то он выступал за сборную Украины, то раскрашивал лицо желто-синим цветом, а сейчас ничего не может сказать и никак не действует. Вот это досадно.

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Можно простить Ракицкого и Воронина? Всегда нужно людей прощать. Бог простит и мы простим. Лучше поздно, чем никогда", – заявил Гура.

Напомним, что Ракицкий после войны покинул "Зенит", в то время как Тимощук продолжает оставаться в питерском клубе. Что касается Воронина, то он расторг контракт с московским "Динамо".

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В статье: Ярослав Ракицкий Андрей Воронин Анатолий Тимощук Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
FanDay

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