СМИ: Бразильские клубы не делали предложения Динамо по Витиньо

Из-за войны в Украине, легионеры могут покинуть клубы УПЛ. Некоторые из них уже успели это сделать.

Недавно появились слухи, что вингер "Динамо" Витиньо попал на радар клуба "Ботафого". Однако на данный момент эта информация не совсем верна.

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Журналист Джулиано Лоренц Оскар передает, что у действующего чемпиона Украины нет предложений по Витиньо. Сам журналист ссылается на разговор с менеджером киевлян Анатолием Волком.

Falei com Anatolyi Volk, diretor de futebol do Dinamo Kiev:



1) Nenhum clube BR fez uma proposta formal pelo empréstimo de Vitinho até agora



2) Não é verdade que ele está lutando na guerra. Ele é reservista, mas o exército lá está pegando apenas quem já tem experiência militar. — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) March 14, 2022

Витиньо перешел в "Динамо" летом 2021-го года. За полгода он провел 13 матчей и забил три гола.