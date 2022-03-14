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СМИ: Бразильские клубы не делали предложения Динамо по Витиньо

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СМИ: Бразильские клубы не делали предложения Динамо по Витиньо

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Из-за войны в Украине, легионеры могут покинуть клубы УПЛ. Некоторые из них уже успели это сделать.

Недавно появились слухи, что вингер "Динамо" Витиньо попал на радар клуба "Ботафого". Однако на данный момент эта информация не совсем верна.

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Журналист Джулиано Лоренц Оскар передает, что у действующего чемпиона Украины нет предложений по Витиньо. Сам журналист ссылается на разговор с менеджером киевлян Анатолием Волком.

Витиньо перешел в "Динамо" летом 2021-го года. За полгода он провел 13 матчей и забил три гола.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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