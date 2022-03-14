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Павелко: На первый план выходит вопрос доигровки УПЛ по спортивному принципу

Премьер-лига
(2 голосов)

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Павелко: На первый план выходит вопрос доигровки УПЛ по спортивному принципу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о судьбе чемпионата Украины сезона 21/22.

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"Мы верим в нашу победу и то, что чемпионат Украины будет продолжен. Да, не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы с ними держим связь со всеми клубами.

Сегодня на первый план выходит вопрос доигровки чемпионата по спортивному принципу. Понимаем что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будем принимать по ситуации", — рассказал Павелко в интервью Денисов TIME.

Напомним, что на данный момент в УПЛ лидирует донецкий "Шахтер". "Динамо" отстает на два бала.

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В статье: Андрей Павелко
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Источник:
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Комментарии (1)
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Party555 (Днепр)
14.03.2022 в 21:27
Не нужно. Нужно отменять этот чемпионат и летом начинать все снова Когда, дай бог, победим.
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