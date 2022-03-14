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Ультрас Динамо: Мы несколько лет пытались донести миру, что Суркисы – позор Динамо, а Луческу должен уйти
Теперь с ними согласны все больше людей
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
"WBC Ультрас Динамо" сделали официальное заявление, в котором высказались по поводу последних событий в Украине.
"Сейчас не до футбола. Вот совершенно не до футбола. Но рано или поздно Украина победит и нам нужно будет отстраивать наш город. Потом мы вернемся на трибуны родного стадиона, но это уже будет совсем другое "Динамо".
А пока записываем факты:
1. Все фанатские группы "Динамо" Киев взяли оружие в руки и защищают Украину от кафиров. Параллельно организован штаб помощи, мы обеспечиваем наших бойцов в разных подразделениях всем, что можем получить или приобрести. От воды до тепловизоров.
2. Президенты "Динамо" Суркисы в первые дни уехали из Украины. За 19 дней от них не было никаких заявлений, никакого обращения к болельщикам, к киевлянам, к украинцам. 23 февраля на официальном сайте Динамо Григорий Суркис поздравил с юбилеем Валерия Пустовойтенко и после этого тишина. Полная тишина.
3. Ресурсы "Динамо" публикуют информацию о том, что клуб финансово помогает больницам и интернатам во львовской области. Список заведений, которым поступает помощь, выглядит как минимум странно. Никаких фото или какой-либо другой информации – клуб просто убрал себя из публичной плоскости. Только репостит официальных лиц государства в соцсетях.
4. Игроков "Динамо" вывезли подальше от боевых действий. Легионеры уже за границей, им разрешено уходить в аренду в другие клубы. Наши же игроки говорят, что финансово помогают армии, но стараются этого не афишировать. Публично о своей помощи заявил только Беньямин Вербич.
5. В сети опубликовали снимки, где один из вице-президентов "Динамо" позирует рядом с кадыровым рамзаном. И опять же никакой реакции от клуба.
6. Сегодня Мирча Луческу дал интервью итальянской печати, где заявил, что: украинцы и россияне жили как братья; война в Украине – это политическая проблема, а не проблема между народами; он против того, чтобы российские спортсмены и клубы дисквалифицировали по международным соревнованиям.
Для нас, фанатов "Динамо" все озвученные факты не стали неожиданностью. Мы несколько лет изо всех сил пытались донести миру, что Суркисы – это позор "Динамо", а Луческу должен уйти. Надеемся, что хоть сегодня откроются глаза у тех, кто все это время не поддерживал нашу позицию", - говорится в заявлении ультрас столичного клуба.
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