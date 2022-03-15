Павелко: Отъезд легионеров? Это была очень опасная и непростая задача

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, как была проведена эвакуации иностранных игроков из Украины, которые покинули страну из-за войны.

"Такая стрессовая ситуация была хорошей проверкой всех наших служб и людей. Мы взяли на себя в этот тяжелый момент ответственность помочь выехать людям, которые поверили в нашу страну и приехали, но их здесь застала война.

Это была очень опасная и непростая задача, потому что многие посольства, консульства уже выехали из Киева. Был комендантский час и очень непростая ситуация в Киеве. В этот момент обратился Александер Чеферин и сказал, что есть много звонков и обращений от иностранных футболистов, их семей с маленькими грудными детьми, тренерских штабов, всех сотрудников, которые работали в Украине.

Конечно же, тогда оперативно приехал наш штаб, Виталий Данильченко, Алексей Михайличенко. Договорились с Де Дзерби и с Де Пеной, и со всеми игроками – тогда там было более 70 человек с семьями и детьми. Организовали им охрану для того, чтобы вывезти железнодорожным транспортом на границу с Молдовой.

Я очень благодарен вице-президенту Василию Орлецкому, который занимается развитием футбола в Черновицкой области, но сегодня мы все занимаемся не развитием футбола, а спасением людей. Через Молдову в Румынию выехали все иностранные легионеры.

После этого были обращения иностранных игроков из других клубов со всей Украины, которым мы помогали пересечь границу и быть в безопасности уже за рубежом. А там сейчас большая поддержка от всех национальных ассоциаций, эти игроки уже были доставлены в безопасное место.

Я хочу отдельно поблагодарить все клубы и игроков национальной сборной – они с нами на связи. Такие клуб как Минай, ФК Львов, Рух сегодня лично встречают и расселяют детей. Благодарю Григория Козловского, Валерия Пересоляка. Я уверен, что такие люди - с большим сердцем, потому что они восприняли войну как свою задачу помочь людям.

Сегодня большие штабы и кемпинги находятся и в Закарпатье, и во Львовской области, и в Черновицкой. Приезжает большое количество детей, чтобы мы им дали возможность пережить войну в безопасности. Я благодарю каждого из них. Это наша футбольная большая семья, где мы заботимся о людях, об украинцах, которые сегодня в такой ситуации", - рассказал Павелко в интервью Денисов TIME.