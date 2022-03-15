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Минай помог обустроить бомбоубежище в Ужгороде
Об этом закарпатский клуб рассказал в своих соцсетях
Фото: ФК Минай
Футбольный клуб "Минай" помог в обустройстве бомбоубежища на территории Механического завода в Ужгороде, сообщает пресс-служба клуба.
Волонтеры и футболисты молодежных команд помогли убрать из него мусор, починить кровати и завезти питьевую воду. Также приобрели оборудование для водоснабжения.
Ранее также, по инициативе президента ужгородского клуба Валерия Пересоляка, на стадионе "Минай" был организован приют для временных переселенцев из пострадавших от войны регионов. Также здесь принимают необходимые вещи для волонтеров и переселенцев.
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