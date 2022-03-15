УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай помог обустроить бомбоубежище в Ужгороде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай помог обустроить бомбоубежище в Ужгороде

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом закарпатский клуб рассказал в своих соцсетях

Минай помог обустроить бомбоубежище в Ужгороде

Фото: ФК Минай

Новина українською

Футбольный клуб "Минай" помог в обустройстве бомбоубежища на территории Механического завода в Ужгороде, сообщает пресс-служба клуба.

Волонтеры и футболисты молодежных команд помогли убрать из него мусор, починить кровати и завезти питьевую воду. Также приобрели оборудование для водоснабжения.

Ранее также, по инициативе президента ужгородского клуба Валерия Пересоляка, на стадионе "Минай" был организован приют для временных переселенцев из пострадавших от войны регионов. Также здесь принимают необходимые вещи для волонтеров и переселенцев.

Читайте такжеФартовый стадион. Шахтер на Арене Львов организовал помощь переселенцам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...