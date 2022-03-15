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УАФ предоставил Дом футбола под нужды медицины и военного госпиталя

Премьер-лига
(1 голосов)

УАФ делает все возможное для победы Украины

УАФ предоставил Дом футбола под нужды медицины и военного госпиталя

фото - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью программе "Денисов TIME" рассказал, какой функционал представляет Дом футбола в военное время.

"Я думаю, что никому не секрет, что у нас хорошие взаимоотношения с военным госпиталем. И когда начались боевые действия, мы предоставили Дом футбола под нужды гуманитарных вопросов, медицины и, конечно же, военного госпиталя.

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Мы знаем, что сегодня нужно предоставить всё, что необходимо для победы, и мы отдали Дом футбола под такие нужды. Они сегодня работают и сегодня идут грузы с медицинскими препаратами, с возможностью гуманитарных наших партнеров, которые нам помогают. Дом футбола сегодня находится на передовой: помогает нашим военным, нашим киевским больницам, для того чтобы в такое время быть максимально эффективными для победы нашей страны", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 12:06
Хоть какая то польза от взяточников.
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KadimXa (Харьков)
15.03.2022 в 11:19
Зачем это освещать? Чтоб орки знали куда стрелять?
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