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Защитник Динамо и форвард Зари тренируются с Боруссией Дортмунд

Премьер-лига
(1 голосов)

Немецкий клуб приютил футболистов на время войны

Защитник Динамо и форвард Зари тренируются с Боруссией Дортмунд

Фото: Footboom.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Алан Аусси и форвард "Зари" Раймонд Овусу находятся в Германии, где их приютила дортмундская "Боруссия". Оба футболиста тренируются с немецкой командой.

20-летний Аусси в начале февраля перешел на правах аренды в "Верес". В сезоне 2020/21 защитник выступал за Т"орпедо-БелАЗ" из Беларуси. 19-летний Овусу перешел в "Зарю" в марте прошлого года. В текущем сезоне нападающий сыграл 19 матчей и забил 4 гола за луганскую команду.

Защитник Динамо и форвард Зари тренируются с Боруссией Дортмунд - изображение 1
Алан Аусси с мячом/ Фото: ruhrnachrichten.de

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Алан Аусси Рэймонд Овусу
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Источник:
Ruhr Nachrichten

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Комментарии (3)
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Gary Busey (Харьков)
15.03.2022 в 13:02
А перекладача їм надали?
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Artemanat (Кривой Рог)
15.03.2022 в 11:48
Шапаренко, Цыганков,Забарный,Мудрик,Судаков, должны уехать иначе карьере конец
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Gary Busey (Харьков)
15.03.2022 в 13:04
Чоловікам від 18 до 60 виїзд за кордон заборонено! Взагалі незрозуміло, як і цих випустили!
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