Защитник Динамо и форвард Зари тренируются с Боруссией Дортмунд

Защитник "Динамо" Алан Аусси и форвард "Зари" Раймонд Овусу находятся в Германии, где их приютила дортмундская "Боруссия". Оба футболиста тренируются с немецкой командой.

20-летний Аусси в начале февраля перешел на правах аренды в "Верес". В сезоне 2020/21 защитник выступал за Т"орпедо-БелАЗ" из Беларуси. 19-летний Овусу перешел в "Зарю" в марте прошлого года. В текущем сезоне нападающий сыграл 19 матчей и забил 4 гола за луганскую команду.

Алан Аусси с мячом/ Фото: ruhrnachrichten.de

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.