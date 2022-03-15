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Минус почти 10 млрд долларов. Forbes оценил потери Ахметова из-за войны

Премьер-лига
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Нападение россии серьезно ударило по карманам украинских бизнесменов

Минус почти 10 млрд долларов. Forbes оценил потери Ахметова из-за войны

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Авторитетное издание Forbes впервые после вторжения россии на территорию Украины обновило список мировых миллиардеров.

Самым богатым украинцем, как и раньше, остается президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов (683-е место в мировом рейтинге). Его состояние оценивается в 4,2 миллиарда долларов. При этом в феврале этого года составляло 13,7 миллиарда долларов. Таким образом, после начала войны Ахметов утратил 9,5 миллиарда.

На 800 миллионов долларов уменьшилось состояние экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского – с 1,8 миллиарда долларов до 1 миллиарда долларов. У него 2410 место в мировом рейтинге. Столько же потерял и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго. Его состояние уменьшилось с 2,1 млрд до 1,3.

Бывший президент "Севастополя" Вадим Новинский также серьезно пострадал. российско-украинский олигарх лишился более 2 миллиардов за один месяц. Его состояние оценивают в 1,3 миллиарда, тогда как еще месяцем ранее оно составляло 3,5 миллиарда.

Минус почти 10 млрд долларов. Forbes оценил потери Ахметова из-за войны - изображение 1

Фото: forbes.ua

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В статье: Ворскла (Полтава) Ринат Ахметов Игорь Коломойский Шахтер (Донецк) Константин Жеваго Вадим Новинский
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Источник:
Forbes

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