Минус почти 10 млрд долларов. Forbes оценил потери Ахметова из-за войны

Авторитетное издание Forbes впервые после вторжения россии на территорию Украины обновило список мировых миллиардеров.

Самым богатым украинцем, как и раньше, остается президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов (683-е место в мировом рейтинге). Его состояние оценивается в 4,2 миллиарда долларов. При этом в феврале этого года составляло 13,7 миллиарда долларов. Таким образом, после начала войны Ахметов утратил 9,5 миллиарда.

На 800 миллионов долларов уменьшилось состояние экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского – с 1,8 миллиарда долларов до 1 миллиарда долларов. У него 2410 место в мировом рейтинге. Столько же потерял и почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго. Его состояние уменьшилось с 2,1 млрд до 1,3.

Бывший президент "Севастополя" Вадим Новинский также серьезно пострадал. российско-украинский олигарх лишился более 2 миллиардов за один месяц. Его состояние оценивают в 1,3 миллиарда, тогда как еще месяцем ранее оно составляло 3,5 миллиарда.

Фото: forbes.ua