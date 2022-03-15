"Предпочитаю поменьше говорить, а больше делать". Суркис впервые высказался о войне в Украине

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

– С первых дней войны наш клуб занялся решением гуманитарных вопросов - эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц в Киеве, которые помогают раненым, и детских домов, которые крайне нуждаются в помощи.

Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций, как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев. В данном случае меня вообще не интересует вопрос финансов, а только вопрос победы Украины и сохранения жизней наших соотечественников.

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Что касается публичной позиции клуба, то ФК "Динамо" на своих страницах в социальных сетях регулярно освещает правду о происходящем в Украине. Активно работают наши ресурсы в соцсетях и на "Динамо TV".

Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю поменьше говорить, а больше делать. Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, российская Федерация, осуществил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна - это герои! Те, кто на передовой -показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечения беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран.

Я верю в победу Украины, верю в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступит мир и спокойствие. Инфраструктурные объекты можно отстроить, а вот человеческие жизни уже не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь.

- Трудно сейчас что-то прогнозировать, да и все это на втором плане, но все же... Что будет с украинским футболом?

- Для меня лично и для нашего клуба футбол сейчас это, прежде всего, безопасность наших воспитанников. Мальчишки из ДЮФШ имени Лобановского отправлены в эвакуацию, где восстанавливаются психологически и продолжают заниматься любимым делом.

Если смотреть в будущее, то я уверен, что Украина победит и что мы все вернемся к тому, чем занимались до войны. Наш клуб примет посильное участие в восстановлении Украины в послевоенное время. Разумеется, что мы, как и раньше, будем заниматься и развитием футбола.

Сейчас приоритет для всех это человеческие жизни, а остальное - после войны.

- Что с первой командой? В безопасности ли футболисты?

- Могу сказать, что в безопасности их семьи. Мы приложили максимум усилий, чтобы родные и близкие футболистов "Динамо" получили помощь и безопасность. Игроки команды также в безопасности, но относительной. К сожалению, из-за действий российских военных в нашей стране нет безопасного места на сто процентов.

Насколько я знаю, наши футболисты тоже активно помогают на гуманитарном фронте. Просто не кричат об этом на каждом углу. Сейчас такая ситуация, что действия важнее слов. У нашей страны есть профессиональные спикеры, которые информируют людей о происходящем, а нам всем лучше меньше говорить и больше делать.

"Динамо" продолжит помогать стране. Мы верим в победу Украины, верим, что вернется мир, что независимую и свободную Украину ждет благополучие и спокойствие. Слава Украине!", - сказал Суркис.