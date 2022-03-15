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Юный игрок Металлиста 1925 будет тренироваться с немецким Байером
Из-за войны многие футболисты были вынуждены покинуть Украину
Фото: instagram.com/obinaaaya
16-летний украинский полузащитник "Металлиста 1925" Самуэль Обинайя будет тренироваться с "Байером 04", сообщает пресс-служба харьковчан.
Из-за войны на территории Украины и боевых действий непосредственно в Харькове, многие молодые футболисты клубной школы "Металлиста 1925" были вынуждены покинуть Украину.
Благодаря партнерам клуба в Европе Обинайя сможет продолжать тренировки с леверкузенским "Байером".
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Источник:ФК Металлист 1925
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