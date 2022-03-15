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Тренер Черноморца рассказал о будущем украинского футбола после войны
Роман Григорчук уверен в победе Украины над российскими оккупантами
Фото: ФК Черноморец
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в комментарии Футбол NEWS рассказал, что будет с украинским футболом после победы Украины в войне.
"Это ужас. Это большая беда. Каждый из нас должен сделать для того, чтобы быстрее победить, освободить нашу страну. Это позволит быстрее вернуться к нормальной жизни.
Я вижу из того, что происходит: мы уже сильнее - каждый из нас. Я по себе ощущаю, что есть такой патриотизм. Понимаю, что Украина будет намного сильнее и будет развиваться. Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее.
Что будет с украинским футболом? Сейчас даже футбол по телевизору не смотрю. И мне не до него, и многим людям не до этого. Но, конечно, мы должны верить в то, что обязательно придет время, когда мы будем на стадионе - опять будет чемпионат Украины, будут болельщики на трибунах, люди будут получать удовольствие от футбола", - подытожил Григорчук.
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