Тренер Черноморца рассказал о будущем украинского футбола после войны

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в комментарии Футбол NEWS рассказал, что будет с украинским футболом после победы Украины в войне.

"Это ужас. Это большая беда. Каждый из нас должен сделать для того, чтобы быстрее победить, освободить нашу страну. Это позволит быстрее вернуться к нормальной жизни.

Я вижу из того, что происходит: мы уже сильнее - каждый из нас. Я по себе ощущаю, что есть такой патриотизм. Понимаю, что Украина будет намного сильнее и будет развиваться. Хочется, чтобы это произошло как можно быстрее.