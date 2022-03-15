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Динамо эвакуирует футболистов младших возрастных групп в Польшу

Премьер-лига
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Игроки уже заселились и продолжили тренировочный процесс

Динамо эвакуирует футболистов младших возрастных групп в Польшу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Благодаря усилиям руководства школы "Динамо" и активной поддержке координатора с польской стороны Аллы Вигурской, много семей футболистов клуба смогли разместиться на базе польских академий и продолжить обучение.

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В городе Сосновец, на базе академии "Заглембе" собралась команда U-12 которая состоит из игроков 2010-го года рождения, уже 12 футболистов и их семей заселились и продолжили полноценный тренировочный процесс. С командой так же находится их тренер, который смог пересечь границу, поскольку эвакуировал свою многодетную семью. Многие игроки этого возраста из Украины также в данный момент уже ищут возможность присоединится к своей команде.

"Я хотел бы выразить огромную благодарность всему штату клуба "Заглебме" (Сосновец), сотрудникам, которые дали возможность нашим детям продолжить полноценную жизнь, и не только футбольную. На данном этапе команда продолжает работать в обычном режиме, в начале апреля нас уже ждут на турнире в городе Лыхень Старый.

Родители занимаются обустраиванием своего быта, и таким образом мы сможем выполнить всю запланированую программу до конца учебного года, а именно до лета. К этому времени мы очень надеемся что ситуация у нас дома нормализуется и мы вернёмся домой!", - отметил тренер "Динамо" U-12 Сергей Бондарь.

Отмечается, что еще три игрока "Динамо" 2015-го года рождения также уже находятся в Сосновеце и тренируются с местной командой.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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