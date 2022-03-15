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Бондарь: Я уверен, что Харьков был, есть и останется украинским

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник "Шахтера" шокирован тем, что происходит в его родном городе

Бондарь: Я уверен, что Харьков был, есть и останется украинским

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь обратился к российским оккупантам, которые уничтожают его родной город Харьков.

"Мне очень больно смотреть на то, что сейчас происходит с моим родным городом Харьковом. Что творят русские фашисты? Это просто ужас. Они уничтожают мирных людей, убивают детей, сбрасывают бомбы на дома. И я лично знаю, что это делает русская нация и русский народ. Очень больно от того, что сейчас творится в моем родном городе.

Это был красивый, который стремился в Европу, город Харьков. Конечно, очень больно от того, что сейчас происходит с ним. Я уверен, что Харьков был, есть и останется украинским. Слава Украине! Героям Слава!", - подытожил Бондарь.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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